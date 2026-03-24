Мужчину насмерть зажало лифтом в больнице на глазах у семьи

Семья приехала в медучреждение, чтобы показать ребёнка травматологам. Внезапно лифт, в котором они находились, дал сбой, и мужчину зажало створками.
Пострадавшего экстренно доставили в реанимацию с кровотечением из носа, но спасти не удалось. Родственники погибшего заявили, что в момент происшествия оператора на месте не было. Назначена судмедэкспертиза, семья намерена добиваться справедливости.
Ранее сообщалось, что в Казани мужчина едва не лишился ног после того, как лифт в жилом комплексе резко затормозил. Пассажир не смог удержать равновесие и выбирался из кабины ползком. Прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия.
