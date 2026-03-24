«Ъ»: Задержан бывший член генсовета «Деловой России» Малофейкин

Правоохранители задержали Сергея Малофейкина, бывшего члена генерального совета «Деловой России» и создателя нейросети VIJU. Это произошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и неправомерном обороте платежных средств на сумму свыше миллиарда рублей. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила газета «Коммерсантъ».

По предварительным данным, Малофейкин причастен к созданию преступной группы, которая организовала незаконный оборот денежных средств в обход официальной банковской системы. Подпольные банкиры, включая Малофейкина, вывели в «теневой» оборот более двух миллиардов рублей, получив при этом более 300 миллионов рублей чистого дохода. После задержания у Малофейкина провели обыск.

— Планируется, что 25 марта ему изберут меру пресечения, — говорится в материале.

Малофейкин в 2015—2017 годах занимал пост бизнес-посла «Деловой России» в Таиланде и входил в генеральный совет организации. Он также является создателем нейросети VIJU, которая применялась на стройплощадках девелопера «Самолет». Кроме того, Малофейкин — совладелец ООО «Евромедсервис» и ООО «ИАС», специализирующейся на создании и использовании баз данных.

Советский районный суд города Улан-Удэ отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова, которого глава региона Алексей Цыденов называл своим «самым доверенным человеком». Мужчине инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.