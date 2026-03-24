«Ъ»: Задержан бывший член генсовета «Деловой России» Малофейкин

По предварительным данным, Малофейкин причастен к созданию преступной группы, которая организовала незаконный оборот денежных средств в обход официальной банковской системы. Подпольные банкиры, включая Малофейкина, вывели в «теневой» оборот более двух миллиардов рублей, получив при этом более 300 миллионов рублей чистого дохода. После задержания у Малофейкина провели обыск.