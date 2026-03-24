Украинка погибла при взрыве посылки, которую прислал муж из ВСУ

Украинский военный отправил в посылке супруге взрывное устройство. В результате взрыва женщина погибла, а двое ее детей получили ранения, сообщили в полиции Николаевской области.
Подозреваемый был задержан по подозрению в умышленном убийстве и причинении телесных повреждений детям. Во время обыска в квартире семьи обнаружили семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство» и «незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель в Неаполе насмерть сбил двух украинок.