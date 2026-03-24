Проезд на красный водитель в Волгограде оправдал проблемами со зрением

Госавтоинспекторы разыскали водителя, который продемонстрировал опасное для себя и окружающих вождение на перекрестке на улице Маршала Еременко. Подробностями поделились в главке МВД по Волгоградской области.
Видеозапись лихого вождения стражи порядка обнаружили в интернете. На кадры попала белоснежная иномарка, в момент выезда на встречную полосу движения перед перекрестком. Водитель выехал на встречку, чтобы объехать остановившиеся на запрещающий свет машины. Для него и красный не стал помехой. При этом дорожная камера зафиксировала, как нарушитель моргает дальним тем, кто выехал на перекресток на свой зеленый, а затем спокойно встраивается в поток.
Сам же нарушитель оправдал свои действия тем, что не заметил ни сигнал светофора, ни дорожную разметку между полосами, извинился за свое поведение на дороге и обещал больше так не делать. Ему грозит до полугода лишения прав.
Ранее в Волгограде правоохранители вычислили по видеозаписи лихача, устроившего дрифт на площади Дзержинского.