Проезд на красный водитель в Волгограде оправдал проблемами со зрением

Камеры запечатлели, как водитель иномарки несся, моргая фарами, по встречке и под красный свет.

Госавтоинспекторы разыскали водителя, который продемонстрировал опасное для себя и окружающих вождение на перекрестке на улице Маршала Еременко. Подробностями поделились в главке МВД по Волгоградской области.

Видеозапись лихого вождения стражи порядка обнаружили в интернете. На кадры попала белоснежная иномарка, в момент выезда на встречную полосу движения перед перекрестком. Водитель выехал на встречку, чтобы объехать остановившиеся на запрещающий свет машины. Для него и красный не стал помехой. При этом дорожная камера зафиксировала, как нарушитель моргает дальним тем, кто выехал на перекресток на свой зеленый, а затем спокойно встраивается в поток.

Сам же нарушитель оправдал свои действия тем, что не заметил ни сигнал светофора, ни дорожную разметку между полосами, извинился за свое поведение на дороге и обещал больше так не делать. Ему грозит до полугода лишения прав.

Ранее в Волгограде правоохранители вычислили по видеозаписи лихача, устроившего дрифт на площади Дзержинского.