В СК рассказали, где находился эпицентр взрыва в многоэтажке Севастополя

В Севастополе эпицентр взрыва находился на балконе квартиры на первом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном СК России.
В ведомстве отметили, что по факту взрыва и обрушения части многоэтажного дома заведено уголовное дело.
Как писал сайт KP.RU, стало известно, что жильцы пострадавшего от взрыва многоквартирного дома в Севастополе пережили страшную ночь. По словам местной жительницы, когда произошел хлопок у нее в квартире вылетели окна и входная дверь, у соседей даже снесло балконы. Она уточнила, что с нижних этажей многоэтажки начался пожар, стал подниматься дым.
Напомним, 23 марта около 23:40 в жилом доме № 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе произошел мощный взрыв. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения и соседнему дому № 20.