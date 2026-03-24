Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Петербурге находится под контролем

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с пациентом, у которого подтверждено заражение оспой обезьян, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ведомстве рассказала, что заболевание жителя Санкт-Петербурга оспой обезьян подтверждено лабораторно, пациента экстренно госпитализировали в инфекционный стационар.
«Ситуация находится на строгом контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщили санитарные врачи.
Ранее Роспотребнадзор начал расследование в связи с выявленным в Санкт-Петербурге случаем инфекционного заболевания, санитарные врачи выявляют тех, кто мог контактировать с больным, пишет «360».
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения рекомбинантного варианта оспы обезьян на территории России оценивается как невозможная. Текущая эпидемиологическая ситуация не создает угроз для страны, сообщили в ведомстве.