Ситуация с заболевшим оспой обезьян в Петербурге находится под контролем

Пациент госпитализирован в инфекционный стационар, сообщили санитарные врачи.

Источник: Аргументы и факты

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с пациентом, у которого подтверждено заражение оспой обезьян, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве рассказала, что заболевание жителя Санкт-Петербурга оспой обезьян подтверждено лабораторно, пациента экстренно госпитализировали в инфекционный стационар.

«Ситуация находится на строгом контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщили санитарные врачи.

Ранее Роспотребнадзор начал расследование в связи с выявленным в Санкт-Петербурге случаем инфекционного заболевания, санитарные врачи выявляют тех, кто мог контактировать с больным, пишет «360».

Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения рекомбинантного варианта оспы обезьян на территории России оценивается как невозможная. Текущая эпидемиологическая ситуация не создает угроз для страны, сообщили в ведомстве.