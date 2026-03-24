Школьницы провалились под лед на пруду в Кирове

Школьницы 11 лет провалились под лед на пруду в Кирове, их спасли очевидцы, медицинская помощь потребовалась на месте.
Инцидент произошел на улице Северо-Садовая. Девочки вышли на лед водоема, после чего он не выдержал и они оказались в воде.
Прохожие заметили случившееся, вытащили детей и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели школьниц, госпитализация не потребовалась.
В региональном управлении МЧС подтвердили факт происшествия и напомнили об опасности выхода на весенний лед.
Ранее сообщалось, что в Звенигороде простились с 13-летней девочкой, утонувшей в Москве-реке вместе с двумя друзьями. Дети вышли на лед в начале марта, после чего провалились в воду, их тела нашли спустя несколько дней.