Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьницы провалились под лед на пруду в Кирове

Две школьницы провалились под лед на пруду в Кирове, детей спасли прохожие, госпитализация не потребовалась.

Источник: Аргументы и факты

Школьницы 11 лет провалились под лед на пруду в Кирове, их спасли очевидцы, медицинская помощь потребовалась на месте.

Инцидент произошел на улице Северо-Садовая. Девочки вышли на лед водоема, после чего он не выдержал и они оказались в воде.

Прохожие заметили случившееся, вытащили детей и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели школьниц, госпитализация не потребовалась.

В региональном управлении МЧС подтвердили факт происшествия и напомнили об опасности выхода на весенний лед.

Ранее сообщалось, что в Звенигороде простились с 13-летней девочкой, утонувшей в Москве-реке вместе с двумя друзьями. Дети вышли на лед в начале марта, после чего провалились в воду, их тела нашли спустя несколько дней.