СК не обнаружил внешнего воздействия на дом в Севастополе, где произошел взрыв

Следователи не нашли признаков воздействия извне на многоэтажный дом в Севастополе, где произошел мощный взрыв. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СК России.
«В связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, также отсутствуют следы внешнего воздействия на многоквартирный дом.
Как писал сайт KP.RU, ранее региональный СК сообщил, что эпицентр взрыва находился на балконе квартиры на первом этаже многоэтажки в Севастополе. По факту взрыва и обрушения части многоэтажного дома заведено уголовное дело.
Напомним, 23 марта около 23:40 в жилом доме № 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе произошел мощный взрыв. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения и соседнему дому № 20.