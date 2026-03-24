Дошло до суда дело воронежского доцента о взятках от студентов

В Воронеже перед судом предстанет бывший доцент одного из высших учебных заведений. Женщину обвиняют в получении взяток в крупном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом 24 марта рассказали в Су СКР по региону.
Там пояснили, что с ноября 2020 года по ноябрь 2022 преподаватель получила от пяти студентов 173 тысячи рублей. За это она выставляла положительные оценки за экзамены без фактической проверки знаний, а также выполняла за учащихся выпускные квалификационные работы и готовила на них положительные отзывы. Таким образом она обеспечивала студентам допуск к защите.
Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ и полиции. На предварительном следствии обвиняемая полностью признала вину.
Следователи собрали исчерпывающую доказательную базу, включающую показания свидетелей и протоколы следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.