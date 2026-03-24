15-летнего подростка обвинили в жестоком убийстве в Волгоградской области

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту особо жестокого убийства местной жительницы. По данным Следственного комитета, 10 марта 15-летний подросток незаконно проник в дом женщины в селе Лозное с целью ограбления.
По версии Следственного комитета, злоумышленник, который незаконно проник в дом жительницы села Лозное с целью ограбления, начал душить хозяйку, а затем избил подручными предметами, требуя деньги.
После этого он зарезал женщину, которая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 1 05 УК РФ (убийство). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
