15-летнего подростка обвинили в жестоком убийстве в Волгоградской области

В Волгоградской области 15-летнего подростка подозревают в особо жестоком убийстве женщины в селе Лозное.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту особо жестокого убийства местной жительницы. По данным Следственного комитета, 10 марта 15-летний подросток незаконно проник в дом женщины в селе Лозное с целью ограбления.

По версии Следственного комитета, злоумышленник, который незаконно проник в дом жительницы села Лозное с целью ограбления, начал душить хозяйку, а затем избил подручными предметами, требуя деньги.

После этого он зарезал женщину, которая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый попытался скрыться, но вскоре был задержан.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 1 05 УК РФ (убийство). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Томской области 38-летний многодетный отец поджег дом, в котором находились его супруга и пятеро детей.