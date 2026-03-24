Количество пострадавших при ударе ВСУ по Курской области выросло до 13 человек

Количество пострадавших после повторного удара Вооруженных сил Украины по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
— Варварское преступление в отношении мирных людей, которые готовили технику к посевной компании. Очередная демонстрация кровавого режима украинской хунты, — написал губернатор на своей странице в MAX.
Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что при ударе украинской армии по селу Гламаздино Хомутовского района погиб один человек.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта сообщил, что в результате падения обломков дрона в Кочубеевском округе пострадала женщина.
18 марта три ребенка и мужчина получили ранения в Горностаевке в Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю. Всех пострадавших доставили в местную больницу.