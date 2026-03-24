Количество пострадавших при ударе ВСУ по Курской области выросло до 13 человек

Количество пострадавших после повторного удара Вооруженных сил Украины по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил глава региона Александр Хинштейн.