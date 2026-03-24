15-летнего подростка задержали за жестокое убийство женщины в российском регионе

В Волгоградской области 15-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве женщины. По версии следствия, в селе Лозное школьник вломился в чужой дом, чтобы ограбить хозяйку.

Преступление было совершено 10 марта. Подросток сначала душил женщину, затем избил подручными предметами, требуя отдать деньги. После этого он зарезал ее.

Подозреваемый попытался скрыться, но его задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Суд отправил несовершеннолетнего под стражу.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

Обстоятельства преступления устанавливаются.