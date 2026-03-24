Экс-член «Деловой России» погорел на махинациях

В Ивановской области силовики накрыли масштабную преступную группировку, через которую проводились незаконные финансовые операции на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Среди 15 задержанных оказался заметный персонаж бизнес-сообщества — бывший член генерального совета организации «Деловая Россия» и создатель нейросети VIJU Сергей Малофейкин.
По версии следствия, задержанные использовали изощренные схемы для вывода капиталов за рубеж. Деньги клиентов конвертировались в криптовалюту и отправлялись на иностранные счета в обход российской банковской системы. За свои «услуги» подпольные банкиры брали комиссию, которая принесла им доход, исчисляемый сотнями миллионов рублей.
«Малофейкин задержан в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. В составе преступной группы он причастен к организации незаконного оборота средств свыше 1 млрд рублей», — сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.
По данным газеты «Коммерсантъ», реальный размах деятельности банды был еще внушительнее: доказанный оборот нелегальных средств превысил 2 миллиарда рублей, а доход участников группировки перевалил за 300 миллионов. После задержания Малофейкина в его помещениях прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли вещдоки и наложили арест на имущество бизнесмена.
В свое время Сергей Малофейкин занимал пост бизнес-посла «Деловой России» в Таиланде и активно внедрял свои ИТ-решения в крупных девелоперских проектах. Теперь вместо развития инноваций предпринимателю грозит серьезный срок за организацию преступного сообщества и незаконную банковскую деятельность.