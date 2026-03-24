Разбитые дороги стали причиной проверки в Нижегородской области

Ямы на дорогах затрудняю проезд автомобилей экстренных служб.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественных дорог в с. Вязовка Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК региона.

Все началось с обращения местных жителей в приемную председателя СК России. Они рассказали, что из-за отсуствия асфальта грунтовое полотное дороги на ул. Новая Стройка размывает во время выпадения осадков. Это приводит к образованию ям. Они затрудняют проезд автомобилей, в том числе экстренных служб. Множественные обращения в компетентные органы результатов не дали.

Следователи начали процессуальную проверку.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить дело на нижегородца за избиение сожительницы.