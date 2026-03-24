За шесть часов над российскими регионами сбили 42 дрона ВСУ

Вражеские цели были перехвачены с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было обнаружено и ликвидировано над Брянской областью (19), Курской областью (10), а также по пять единиц над Белгородской и Смоленской областями. Кроме того, два БПЛА были сбиты над Калужской областью и один над Воронежской.