За шесть часов над российскими регионами сбили 42 дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские цели были перехвачены с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было обнаружено и ликвидировано над Брянской областью (19), Курской областью (10), а также по пять единиц над Белгородской и Смоленской областями. Кроме того, два БПЛА были сбиты над Калужской областью и один над Воронежской.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе спасатель, ранены при ударах ВСУ в Белгородской области. Кроме того, в Белгороде в результате отражения атаки БПЛА повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

