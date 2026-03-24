ФСБ провела эксперимент и за три часа нашла в Сети 10 готовых к диверсиям граждан

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области провели «социальный эксперимент» в мессенджере Telegram. Силовикам за три часа удалось найти 10 жителей региона, готовых совершить диверсию за деньги. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ведомства Елена Докучаева.
Она рассказала, что в рамках эксперимента представители ФСБ разместили в Telegram объявления, имитирующие предложения от реальных «кураторов» о легком заработке. За короткое время эти объявления привлекли внимание 28 тысяч пользователей. Из них 176 человек решили узнать подробности, перейдя в анонимный Telegram-бот и активировав его.
На первом этапе эксперимента 40 участников отказались от дальнейшего участия, узнав, что заработок будет получен «не совсем законным путем». Оставшимся 136 пользователям были предложены различные «направления работы». Фиктивные задания включали курьерскую доставку и диверсию на объектах инфраструктуры с оплатой. От последнего варианта отказались 56 человек, но 10 выразили готовность стать диверсантами.
— До финала дошли 10 уральцев, готовых совершить преступление, в том числе диверсию — вывод из строя объектов инфраструктуры, — передает слова Докучаевой ОТР.
Сотрудникам ФСБ удалось задержать в Москве иностранца, который собирался отправить в зону специальной военной операции на Украине 504 бомбы, спрятанные в обувных стельках.