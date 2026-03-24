Пострадавшую при взрыве в Севастополе девочку прооперируют

Состояние девочки оценивается как крайне тяжёлое. Некоторые из пострадавших уже выписаны из больницы.
Напомним, что взрыв произошёл сегодня ночью. Пострадали более 10 человек, двое погибли. Следственный комитет сообщил, что эпицентром взрыва стал балкон квартиры на первом этаже. Версия о взрыве бытового газа была полностью исключена. Эксперты провели необходимые проверки и пришли к единому заключению, исключив эту причину.
