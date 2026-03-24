Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Севастополе из-за взрыва в жилом доме, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Признать обстановку, сложившуюся по адресам: город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 14, город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 16, город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 20, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — говорится в указе.

В частности, своим указом губернатор вел с 24 марта и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации, зоной чрезвычайной ситуации определены три пострадавших жилых дома.