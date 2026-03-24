В Ростове пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти миллион рублей

В Ростове 72-летняя женщина поверила звонку «силовика» и лишилась всех сбережений.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в отдел полиции обратилась пенсионерка, которую обманули телефонные аферисты. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства.

Сценарий обмана был классическим: «безопасник» напугал 72-летнюю пенсионерку тем, что ее деньги на банковском счете под угрозой и их пытаются украсть мошенники. Чтобы «спасти» накопления, женщину убедили быстро снять наличные, а потом перевести на якобы безопасный счет.

Находясь под сильным психологическим давлением, ростовчанка выполнила все инструкции. Она сняла со своего счета более 900 тысяч рублей и отправила их по указанным реквизитам. Только после перевода она поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.

Как сообщили в ГУ МВД, оперативники возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

