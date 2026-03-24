Суд приговорил жителя Молдовы к 20 годам тюрьмы за двойное убийство: Он жестоко расправился со своей свояченицей и ее дочерью-инвалидом

Житель Молдовы получил 20 лет тюрьмы за двойное убийство.
Трагедия произошла в ноябре 2025 года. 49-летний житель Унгенского района пришёл в гости к свояченице и её дочери-инвалиду.
Взрослые выпивали, в какой-то момент вспыхнул конфликт — дочь хозяйки выбежала во двор. Мать попросила мужчину привести её обратно.
Во дворе сельчанин избил девушку, задушил проволокой и бросил тело в канаву. Вернувшись в дом, убил ударом ножа в горло и свояченицу.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
