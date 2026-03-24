Региональный режим ЧС ввели в Севастополе после взрыва в доме

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после взрыва в жилом доме. Об этом следует из указа губернатора региона Михаила Развожаева. Документ опубликован на сайте правительства города.
«Считать обстановку, сложившуюся по адресам, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — следует из указа.
Напомним, накануне, 23 марта, около 23:40 в жилом доме № 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе произошел мощный взрыв. Взрывная волна нанесла серьезные повреждения и соседнему дому № 20.
Как писал сайт KP.RU, по сообщениям местного СК, эпицентр взрыва находился на балконе квартиры на первом этаже многоэтажки в Севастополе. По факту взрыва и обрушения части многоэтажного дома заведено уголовное дело.