Армия Израиля заявила об ударе по крупнейшему заводу взрывчатки в Иране

В ее заявлении этот объект назван «крупнейшей площадкой по производству взрывных веществ в Иране». По данным израильских военных, там производилась взрывчатка «для различных вооружений». Израиль уже атаковал этот объект в июне 2025 года, но увидел признаки возобновления там деятельности, поэтому ударил по нему сейчас повторно, заявили в армии.