Армия Израиля заявила об ударе по крупнейшему заводу взрывчатки в Иране

В ее заявлении этот объект назван «крупнейшей площадкой по производству взрывных веществ в Иране». По данным израильских военных, там производилась взрывчатка «для различных вооружений». Израиль уже атаковал этот объект в июне 2025 года, но увидел признаки возобновления там деятельности, поэтому ударил по нему сейчас повторно, заявили в армии.
Помимо этого, в течение дня израильские ВВС атаковали еще десятки объектов в Иране, сбросив свыше 120 боеприпасов, сообщили в армии. Среди целей названы оружейные заводы, установки для запуска баллистических ракет и системы ПВО.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.