В Кузбассе задержали врачей медцентра, амбассадором которого является рэпер Гуф

Кадры задержания сотрудников клиники. Видео © Telegram / Следком.
По информации СК, медицинское учреждение функционировало без соответствующей лицензии. В августе 2025 года в результате врачебных манипуляций скончался 37-летний пациент, а ещё один человек был госпитализирован в отделение токсикологии. Установлено, что директор клиники оформил 11 контрактов на предоставление услуг, связанных с применением психотропных препаратов.
В ходе обыска на территории клиники были изъяты ампулы, содержащие сильнодействующие вещества. В настоящее время фигуранты дела задержаны, расследование продолжается с целью выяснения всех обстоятельств и выявления возможных дополнительных эпизодов.
К слову, на скамье подсудимых сам Гуф оказался после скандала в подмосковной Апрелевке осенью 2024 года. Рэпер поссорился с управляющей баней из-за аренды, а затем отобрал телефон у её брата-полицейского. Сначала Гуф отрицал вину, но позже извинился. Это не помогло — на него и приятеля завели уголовное дело. Обвинение запросило условный срок, и хотя стороны примирились, суд отказался закрыть дело и дал артисту год условно.
