В Кузбассе задержали врачей медцентра, амбассадором которого является рэпер Гуф

К слову, на скамье подсудимых сам Гуф оказался после скандала в подмосковной Апрелевке осенью 2024 года. Рэпер поссорился с управляющей баней из-за аренды, а затем отобрал телефон у её брата-полицейского. Сначала Гуф отрицал вину, но позже извинился. Это не помогло — на него и приятеля завели уголовное дело. Обвинение запросило условный срок, и хотя стороны примирились, суд отказался закрыть дело и дал артисту год условно.