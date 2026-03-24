Прокуратура вмешается в суд о взыскании 11 млн. руб. с дочери умершего бойца СВО

Прокуратура Подмосковья примет участие в судебном процессе по взысканию долга с несовершеннолетней дочери бойца, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ряд СМИ писали, что через суд у девушки пытаются отсудить квартиру и 11 миллионов рублей.
— Долгопрудненский городской суд удовлетворил требования истца о взыскании с 16-летней дочери заявительницы денежных средств в размере более 11 миллионов рублей по договору займа, заключенному отцом несовершеннолетней, который впоследствии погиб, — говорится в материале.
Также суд решил обратить квартиру, в которой девушка живет и зарегистрирована, в залоговое имущество.
На этом фоне прокуратура решила подготовить ходатайство, которое позволит ей вступить в рассмотрение дела и апелляционной жалобы на решение суда. Ход проверки и результаты рассмотрения жалобы находятся на контроле в ведомстве.
Ранее в Тюмени семьям 15 участников специальной военной операции отказали в назначении положенных выплат. При этом в одном случае выплаты не получила несовершеннолетняя дочь погибшего в ходе проведения специальной военной операции военнослужащего.