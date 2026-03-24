Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе после взрыва газа в доме ищут кота по кличке Зевс

Рыжий кот мейн-кун по кличке Зевс, переживший взрыв в доме в Севастополе, потерялся после ЧП.

Источник: Аргументы и факты

После взрыва в жилом здании Севастополя разыскивают кота по кличке Зевс и других домашних животных. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что некоторые жители потеряли своих питомцев. Чиновник пояснил, что животные, напуганные происшествием, могли убежать и спрятаться.

«Так сейчас ищут большого рыжего мейн-куна по кличке Зевс: животное пережило взрыв, но убежало», — отметил губернатор.

Он обратился с просьбой к тем, кто заметит этого кота, написать в личные сообщения официальной страницы правительства Севастополя во «ВКонтакте». После этого сотрудники администрации выйдут на связь с семьей животного.

ЧП случилось около 23:50 23 марта в квартире на первом этаже дома по улице Павла Корчагина. Последовавший взрыв привел к возгоранию в многоэтажке. Пламенем было охвачено четыре квартиры. В близлежащих домах ударной волной выбило оконные стекла. Также были повреждены припаркованные во дворе автомобили. По факту инцидента Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.