Поезда на Украине следуют с задержками из-за ситуации с безопасностью

Десять поездов на Украине следуют по маршруту с многочасовым опозданием из-за ситуации с безопасностью на территории страны, говорится в сообщении на сайте компании «Украинские железные дороги».
По данным на 20.10 по местному времени (21.10 по мск) время задержки поездов составляет от 3 до 10 часов, во всех случаях сбои в движении объясняются «влиянием боевых действий». При этом половина поездов либо направляется в Киев, либо следует из украинской столицы. Наибольшая задержка в движении (на 10 часов 4 минуты) произошла у поезда Сумы-Киев.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что на фоне ударов в ряде областей страны стало пропадать электроснабжение, произошли перебои с водоснабжением и задержки поездов.