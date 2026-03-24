В Хмельницкой области после взрывов начались отключения света

Ранее в Донецке без электроснабжения остались почти шесть тысяч человек. Обесточена 61 трансформаторная подстанция. Всего без света остаются 5922 абонента. В настоящий момент проводятся работы по восстановлению подачи электричества. Также на прошлой неделе в части Киева и пригорода произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы Украины, а также часть Броварского района области. Причина аварии и сроки восстановления не уточнялись.