В Севастополе после взрыва в доме ищут кота по кличке Зевс

Одна из жительниц Севастополя после мощного взрыва в соседнем доме была вынуждена быстро покинуть свое жилище, из-за чего потерялся ее домашний любимец — рыжий кот породы мейн-кун по кличке Зевс. Она уточнила, что живет в пятом подъезде, напротив торца пострадавшего сильнее всего дома.
— Мы сразу ехали, но не смогли забрать кота, потому что он то ли сбежал, то ли спрятался. Мы очень надеемся, что скоро наш кот найдется, — передает слова женщины Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Ночью 24 марта в жилом многоэтажном доме в Севастополе произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще 12 пострадали. Одной из жертв случившегося оказалась певчая Татианинского храма при СевГУ Ольга Родикова. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».