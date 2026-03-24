Тюменка обварилась и лишилась пальцев, задев кран в ванной

Страдающая тахикардией 21-летняя девушка в Тюмени получила ожоги почти половины тела после того, когда упала в обморок в ванной и задела смеситель. Они пришла в себя не сразу, пролежав под струей кипятка некоторое время. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил Telegram-канал URA.ru.