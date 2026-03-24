Тюменка обварилась и лишилась пальцев, задев кран в ванной

Страдающая тахикардией 21-летняя девушка в Тюмени получила ожоги почти половины тела после того, когда упала в обморок в ванной и задела смеситель. Они пришла в себя не сразу, пролежав под струей кипятка некоторое время. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил Telegram-канал URA.ru.

— Девушка получила ожоги 45 процентов тела, фаланги пальцев в итоге пришлось ампутировать. Все случилось из-за долгого нахождения под горячим душем. У девушки тахикардия, — говорится в публикации.

Похожий случай произошел в середине января. В Обнинске Калужской области возбудили уголовное дело после смерти пожилого мужчины, который получил ожоги от кипятка, полившегося из душа.

11 декабря 2025 года из-за разлива кипятка в Санкт-Петербурге пенсионер и несовершеннолетняя девочка получили ожоги.