Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о прилете снаряда на территорию АЭС «Бушер»

ТЕГЕРАН, 24 мар — РИА Новости. Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила об еще одном прилете на территорию АЭС «Бушер», жертв и ущерба нет.

Источник: AP 2024

«В результате враждебных действий американо-сионистского врага в районе 21.08 (20.38 мск) по территории АЭС “Бушер” попал снаряд. Согласно предварительным оценкам, какого-либо материально-технического ущерба нет, как и жертв, повреждений различным частям станции нанесено не было», — говорится в заявлении ОАЭИ.

До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди российского персонала нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше