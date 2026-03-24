Иран заявил о прилете снаряда на территорию АЭС «Бушер»

До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди российского персонала нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.