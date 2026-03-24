Бывший вице-премьер Молдавии Осипов задержан по подозрению в злоупотреблении властью

КИШИНЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Молдавии Виктор Осипов, возглавлявший делегацию республики на переговорах с Приднестровьем, задержан правоохранительными органами по обвинению в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государству в крупных размерах. Об этом сообщил провластный молдавский телеканал ТВ-8 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Виктор Осипов был задержан сотрудниками прокуратуры по особым делам. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении властью в интересах организованной преступной группы. Речь идет о соучастии в схемах, которые нанесли ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах. Мы предоставим детали после завершения первоначальных процессуальных действий», — цитирует телеканал источники в правоохранительных органах.
Осипов занимал пост вице-премьера по реинтеграции в 2009—2011 и 2015 году, он представлял Молдавию на переговорах в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Он также занимался вопросами информационной политики в Демократической партии Молдавии, когда ей руководил олигарх Владимир Плахотнюк, который после смены власти в 2019 году бежал из страны. Однако в прошлом году он был задержан в Греции и экстрадирован в Кишинев, где предстал перед судом.