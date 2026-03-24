Детей в нелегальной в школе в Мытищах заставляли молиться Кришне

Правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность неофициальной школы, организованной последователями кришнаитов. Учебное заведение располагалось в частном доме в деревне Коргашино городского округа Мытищи и действовало без государственной регистрации и лицензии.
Помимо стандартных дисциплин, воспитанникам навязывали религиозные практики. Например, детей обязывали участвовать в молитвах Кришне, совершать обряды и изучать литературу религиозной организации. Вместо привычных имен и фамилий в классном журнале были записаны вымышленные духовные имена учеников.
В расписании значились не только уроки арифметики, английского языка, географии, биологии, истории и изобразительного искусства, но и занятия по духовным практикам, а также обучение игре на индийских музыкальных инструментах. Каждую пятницу учебный день начинался с посещения храма и молитвы.
По информации из презентации школы в соцсетях, в заведение принимали детей с первого по шестой класс. Родителям обещали, что школьники смогут посещать утренние программы в расположенном неподалеку храме кришнаитов и гулять «в заповедном лесу Акуловского гидроузла».
Проверка выявила многочисленные нарушения: школа работала без лицензии, а занятия проводились с несоблюдением санитарных и противопожарных требований. В отношении организаторов составлены административные протоколы по факту незаконной миссионерской деятельности, передает РЕН ТВ.
