Число погибших при крушении C-130 в Колумбии выросло до 68 человек

Число погибших при крушении военно-транспортного самолёта C-130 в Колумбии увеличилось до 68. Авария произошла в муниципалитете Пуэрто-Легисамо. Об этом сообщил мэр города Луис Эмилио Бустос.

Источник: Life.ru

По его словам, спасатели продолжают работу на месте катастрофы. Под обломками могут оставаться пропавшие военнослужащие.

«Число погибших только что выросло до 68. Подтверждено 68, они находятся в муниципальном морге», — говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что, по предварительным данным, не найдены ещё двое человек. Власти продолжают поисковую операцию. Ранее также скорректировали данные о числе находившихся на борту. По информации СМИ, вместо 128 человек в самолёте находились 127.

Напомним, на юге Колумбии произошла авиакатастрофа с участием военно-транспортного самолёта Hercules C-130. Борт выполнял рейс с военнослужащими и упал вскоре после начала взлёта. Самолёт рухнул в районе Пуэрто-Легисамо. Инцидент произошёл непосредственно после отрыва от взлётно-посадочной полосы. Обстоятельства катастрофы сразу начали устанавливать профильные службы.

