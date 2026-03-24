Умерший в больнице Ленобласти новорожденный имел отягощенный анамнез

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Новорожденный, который умер в больнице в Приозерском районе Ленинградской области, имел отягощенный анамнез и не состоял на патронажном наблюдении. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.
«18 марта около 18:00 [мск] в поликлинику Приозерской больницы обратилась мама с месячным ребенком. Семья проживает в другом регионе, поэтому на патронажном наблюдении специалистов Приозерской больницы младенец не состоял. Состоял ли у себя в регионе — неизвестно. Анамнез — со слов матери. Из медицинской документации на руках только выписка из роддома с отягощенным анамнезом, требующим регулярного медицинского наблюдения, иных документов нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок был госпитализирован. По лечению проводились консультации с дежурными специалистами Детской областной клинической больницы. Пациент был осмотрен хирургом, педиатром, ему была выполнена цифровая рентгенография, взяты необходимые анализы крови. По результатам анализов было выявлено критическое изменение некоторых показателей, что может свидетельствовать о наличии врожденной патологии.
«От детского питания и назначенных лекарственных препаратов мать отказалась — составлен акт об отказе. Около 2:00 [мск] ночи 19 марта состояние маленького пациента резко ухудшилось. Он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, подключен к аппарату ИВЛ. В 5:30 [мск] утра, несмотря на усилия врачей, была констатирована смерть», — рассказал собеседник агентства.
Следственный комитет по региону по факту смерти новорожденного ребенка в больнице возбудил уголовное дело в ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).