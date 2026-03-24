Осужденного за попытку госпереворота Болсонару переведут под домашний арест

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который был приговорен к 27 годам лишения свободы по делу о попытке государственного переворота, будет отбывать наказание под домашним арестом, пишут бразильские СМИ.
Сообщается, что решение об этом принял председатель Верховного суда Алешандре ди Мораиса.
Ранее сообщалось, что Болсонару 13 марта был госпитализирован с пневмонией из тюрьмы «Папудинья», где отбывает наказание. Спустя 10 дней его перевели из отделения интенсивной терапии в амбулаторную палату больницы DF Star в столице страны. В конце декабря 2025 года Болсонару перенес плановую операцию по удалению паховой грыжи.
Напомним, Болсонару признали виновным в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти, суд приговорил экс-президента к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Адвокаты Болсонару добивались его перевода под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья политика, однако председатель Верховного суда Алешандри ди Мораис отказал защите и подчеркнул, что приговор не подлежит обжалованию.