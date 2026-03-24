Осужденного за попытку госпереворота Болсонару переведут под домашний арест

Напомним, Болсонару признали виновным в подготовке госпереворота в 2022 году с целью не допустить Луиса Инасиу Лулу да Силву к власти, суд приговорил экс-президента к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения. Адвокаты Болсонару добивались его перевода под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья политика, однако председатель Верховного суда Алешандри ди Мораис отказал защите и подчеркнул, что приговор не подлежит обжалованию.