Силы ПВО сбили за три часа 139 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за три часа перехватили и ликвидировали над российскими регионами 139 украинских дронов. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— С 20:00 до 23:00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 139 беспилотников ВСУ над Смоленской, Новгородской, Брянской, Калужской, Ленинградской областями, Московским регионом и Крымом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом 24 марта сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Незадолго до этого губернатор передал, что при ударе ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района погиб один человек.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 19 марта сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Кочубеевском округе пострадала женщина.