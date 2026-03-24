За три часа расчёты ПВО сбили 139 украинских беспилотников над регионами России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«24 марта текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.

Ранее в Хомутовском районе Курской области после атаки дрона по предприятию «Велес-агро» число пострадавших увеличилось до 13 человек. Сначала FPV-дрон ударил по территории предприятия. Погиб 55-летний водитель, ещё шесть человек получили ранения. Спустя менее часа последовал повторный удар — пострадали ещё семь человек. В общей сложности двое человек — в тяжёлом состоянии, ещё у 11 — ранения различной степени тяжести.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше