В Иране заявили о еще одном ударе по АЭС «Бушер»

По ее данным, снаряд упал на территории АЭС. Тем не менее, предварительно, станция не получила повреждений, технические сбои не фиксируются. В результате удара никто из персонала не погиб.
Атомная электростания «Бушер» расположена около одноименного города. Она является первой АЭС в Иране и на всем Ближнем Востоке.
Власти Ирана сообщили о попадании одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер» вечером 17 марта. Тогда специалисты не зафиксировали материального и технического ущерба.