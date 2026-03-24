На Украине боевик ВСУ отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами

Как сообщили в полиции, помимо погибшей женщины, пострадали полуторагодовалая девочка и шестилетний мальчик. В ходе обыска в семейной квартире оперативники обнаружили арсенал: семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическую взрывчатку, зажигательные трубки, взрыватели и детонаторы. Мужчине предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.