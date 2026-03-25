В Калмыкии пятерых пострадавших в ДТП доставят санавиацией в Элисту

ЭЛИСТА, 24 марта. /ТАСС/. Пятерых пострадавших в аварии с иномаркой на федеральной трассе Р-215 в Лаганском районе Калмыкии доставят из ЦРБ в Элисту санитарной авиацией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Булат Сараев.
«Все пострадавшие доставлены в Лаганскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. Держу ситуацию под личным контролем, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Уже направлены три бригады санитарной авиации для транспортировки пациентов в Элисту, где им будет оказана дальнейшая помощь», — написал министр.
Он уточнил, что в аварии пострадали дети в возрасте 14 и 16 лет.
Ранее со ссылкой на Госавтоинспекцию республики сообщалось, что в 16:40 мск на 168-м км федеральной автодороги Р-215 Астрахань — Кизляр — Махачкала на территории Лаганского района 19-летний житель Чеченской Республики, управляя автомашиной Toyota Camry, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия в медучреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и четыре пассажира автомашины, среди которых два ребенка.