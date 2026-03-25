В Дагестане суд лишил главу Рутульского района Сулейманова полномочий

Прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционных норм и выяснила, что Сулейманов одновременно был учредителем коммерческой организации. После выявления нарушений прокуратура обратилась к депутатам района с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении его полномочий. Парламентарии меры не приняли, и дело было направлено в Ахтынский районный суд с административным иском.
Суд первой инстанции и апелляция отказали в удовлетворении иска. Тогда прокуратура подала кассационную жалобу, которую Пятый кассационный суд признал обоснованной и направил дело на новое рассмотрение.
«24 марта 2026 года апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан удовлетворила административное исковое заявление прокуратуры, постановив досрочно прекратить полномочия главы Рутульского района в связи с утратой доверия», — говорится в заявлении.
Ранее прокуратура Краснодара приступила к аресту имущества, принадлежащего главе регионального министерства здравоохранения Евгению Филиппову. Ранее высокопоставленный чиновник был задержан и помещён под стражу по подозрению в мошенничестве. Ведомство добивается обращения собственности Филиппова и ряда связанных с ним лиц в доход государства.
