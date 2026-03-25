Участвовавшего в боях против ВС РФ жителя Чувашии заочно приговорили к 17 годам

Ранее российский реестр террористов и экстремистов пополнился именем боевика «Азова»* Николая Гуртовского**, который был осужден на 22 года лишения свободы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Установлено, что в марте 2022 года, выполняя преступный приказ вместе с сослуживцем, он прибыл на улицу Плановую в Мариуполе для поиска и уничтожения российских военных. Там он расстрелял из автомата гражданского мужчину, который скончался на месте от полученных травм.