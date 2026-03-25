В Ленинградской области объявили опасность БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Режим опасности БПЛА введен на территории Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в канале в Max.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.