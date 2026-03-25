В Карелии мать обвиняет врачей в смерти младенца и не забирает тело из морга

Анастасия утверждает, что в медучреждении отсутствовали специалист по УЗИ и лаборант для проведения анализов. Она просила направить ребёнка в Санкт-Петербург, но получила отказ. Состояние младенца ухудшилось, спустя несколько часов он скончался. Позднее, по словам матери, выяснилось, что речь могла идти о внутреннем кровотечении, а не о коликах.