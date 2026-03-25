«В отношении в том числе Митволя и его предпринимательской деятельности соответствующими органами проводится проверка в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Проверяется его причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного заказа. В деле пока нет фигурантов, а сам бывший чиновник никакого статуса не имеет», — сказал собеседник агентства. При этом он не привел никаких подробностей, так как в ходе назначенной проверки необходимо провести ряд комплексных экспертиз.
Олега Митволя проверяют по новому делу о хищении бюджетных средств
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, который отбыл наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, может стать фигурантом нового уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств при выполнении государственного заказа. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в настоящее время у экс-чиновника отсутствует какой-либо статус.