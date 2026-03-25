Девочка-подросток в Приморском крае умерла, вдыхая газ из баллона

Уголовное дело возбудили в Приморском крае по факту гибели несовершеннолетней после вдыхания газа. Об этом в среду, 25 марта, сообщило управление Следственного комитета РФ по региону.
По предварительной информации, двое девочек-подростков в поселке Славянка купили в магазине баллон, который предназначен для использования в быту для приготовления пищи. После этого они прошли в уборную, где одна из них стала вдыхать содержимое баллона. В результате она скончалась.
— По данному уголовному делу организован комплекс следственных действий. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Следователи допрашивают свидетелей, выясняют все обстоятельства приобретения и использования газового баллона, — сказано в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Ранее в Братске Иркутской области 15-летний подросток погиб после того, как вдохнул газ из баллона для портативных плит. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе СК по региону.
По данным следствия, 17 марта подростки находились в гостях у знакомого на даче в СНТ «Чистый». Вместе со своим 18-летним знакомым они вдыхали газ из баллончика для портативных плит. В какой-то момент 15-летнему подростку стало плохо, он умер.