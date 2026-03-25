Средства ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил 25 марта мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.

Уточняется, что на месте падения обломков работают специалисты из экстренных служб.

