Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник, летевший на Москву

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.