Экс-замглаву Росприроднадзора Митволя проверяют по новому делу о хищении

Олег Митволь может стать фигурантом нового дела о хищении бюджетных средств.

Источник: Комсомольская правда

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении бюджетных средств в рамках государственного заказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении в том числе Митволя и его предпринимательской деятельности соответствующими органами проводится проверка в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Проверяется его причастность к хищению бюджетных средств, выделенных на выполнение государственного заказа», — сказал инсайдер.

Правоохранители уточнили, что пока нет фигурантов в этом деле, а сам Митволь не имеет никакого официального статуса. В ходе проверки предстоит провести ряд экспертиз.

Ранее KP.RU сообщал, что Митволь отбывал наказание за мошенничество при строительстве метро в Красноярске. Он вышел на свободу по окончании срока за хищение более 900 миллионов рублей. Бывший чиновник был осужден на четыре года и шесть месяцев.