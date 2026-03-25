Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом 24 марта сообщил глава региона Александр Хинштейн.