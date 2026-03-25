Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны был ликвидирован украинский БПЛА, следовавший по направлению к столице. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны был ликвидирован украинский БПЛА, следовавший по направлению к столице. Об этом в среду, 25 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Минобороны ликвидировали один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в публикации на его странице в мессенджере MAX.

Средства противовоздушной обороны с 20:00 до 23:00 по московскому времени перехватили и ликвидировали над российскими регионами 139 дронов ВСУ. Об этом 24 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

Количество пострадавших после повторного удара украинских военных по Хомутовскому району Курской области выросло до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состояние, еще у 11 травмы различной степени тяжести. Об этом 24 марта сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Незадолго до этого губернатор передал, что при ударе ВСУ по селу Гламаздино Хомутовского района погиб один человек.

